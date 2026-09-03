$!Matan a dos hombres a balazos dentro de un autolavado en el fraccionamiento Los Ángeles, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este jueves cuando se encontraban en un autolavado del fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.
Las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, quedaron dentro del establecimiento y no se ha determinado si son empleados del lugar. Uno de los hombres fue localizado en la entrada de la oficina del negocio, mientras que el segundo quedó tendido en la parte posterior del autolavado.
El reporte al número de emergencias 911 se recibió alrededor de las 13:30 horas de este jueves, en el que se alertaba sobre dos personas heridas de bala dentro de un autolavado del sector. Sin embargo, al arribar los cuerpos de seguridad y de auxilio, confirmaron que ambos hombres ya habían fallecido.
Elementos de corporaciones de los tres niveles de Gobierno acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena, mientras esperaban el arribo de personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.
Los especialistas realizarán las diligencias correspondientes y recabarán evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a las víctimas.