$!Matan a dos hombres a balazos dentro de un autolavado en el fraccionamiento Los Ángeles, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este jueves cuando se encontraban en un autolavado del fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

Las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, quedaron dentro del establecimiento y no se ha determinado si son empleados del lugar. Uno de los hombres fue localizado en la entrada de la oficina del negocio, mientras que el segundo quedó tendido en la parte posterior del autolavado.