Matan a dos hombres a balazos en campo pesquero al sur de El Walamo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres murieron tras un ataque armado registrado la noche del jueves en un campo pesquero ubicado muy cerca de El Walamo.

La agresión se registró a las 23:30 horas del jueves 22 de octubre, en el embarcadero del campo pesquero El Ostial, localizado en la laguna costera del mismo nombre.

Según versiones, hombres armados a bordo de motocicletas llegaron al embarcadero y dispararon contra los dos hombres, quienes quedaron tendidos entre las lanchas atracadas en el lugar.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión fueron alertados sobre la agresión, pero, por seguridad, solicitaron escolta de elementos del Ejército para trasladarse hasta el embarcadero.

Los paramédicos valoraron a las víctimas para intentar auxiliarlas; sin embargo, ambas ya no presentaban signos vitales debido a múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos castrenses hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes.