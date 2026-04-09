$!Matan a dos hombres dentro de un automóvil en la zona KZ4 de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este jueves 9 de abril mientras circulaban a bordo de un automóvil en la zona conocida como KZ4, en Culiacán.
El ataque se registró poco antes de las 18:00 horas en el cruce de la Calzada Heroico Colegio Militar y el bulevar Francisco I. Madero, donde, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en un automóvil Mazda tipo sedán de color blanco cuando fueron interceptadas y atacadas por civiles armados.
En el sitio se observaron numerosos impactos de bala en la carrocería del vehículo, principalmente en parabrisas y puertas, por lo que se presume que en el atentado se utilizaron armas largas.
Las víctimas permanecieron dentro de la unidad; uno de los hombres vestía una camisa de cuadros color azul y el otro una camisa negra. Hasta el momento no han sido identificados.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron al lugar tras los reportes de detonaciones, acordonaron la zona y cerraron el paso vehicular para resguardar la escena.
Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.