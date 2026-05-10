$!Matan a dos hombres en ataque armado en la Central de Abastos de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra dos hombres, registrado en la zona de contenedores de basura de la Unión de la Yarda Mazatlán de Comerciantes A.C., dejó a uno de ellos sin vida en el lugar y al otro fallecido minutos después en un hospital.
El ataque se reportó a las 07:15 horas de este domingo, indicando la zona de desechos ubicada en la parte posterior de la Yarda Mazatlán, la cual colinda con el fraccionamiento Puesta del Sol, al norte de la ciudad.
Versiones en el lugar indican que un grupo armado disparó en varias ocasiones contra dos hombres que se encontraban en la zona de contenedores de basura y tras el ataque huyó por la puerta trasera de la zona comercial, hasta perderse sobre la avenida Cristobal Colón.
Policías municipales llegaron como primeros respondientes al reporte de detonaciones y encontraron a las víctimas tiradas en el piso, por lo que de inmediato solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron a los hombres atacados, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales y al otro lo trasladaron al hospital más cercano, donde más tarde murió a causa de las heridas de bala.
Efectivos del Ejército y Marina apoyaron con el cordón de seguridad durante las diligencias a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado.
Al momento se desconoce la identidad de las víctimas.