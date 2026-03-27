$!Matan a dos hombres en gasolinera del sector Barrancos, en Culiacán

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas en una estación de gasolina ubicada en el cruce de la avenida Benjamín Hill y la avenida Vinoramas, justo frente a una conocida plaza comercial de la zona.

CULIACÁN._ Dos personas fueron asesinados a balazos durante la tarde de este viernes en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como un despachador de combustible, Juan Carlos, de 59 años; y un motociclista que se encontraba cargando gasolina en el sitio, cuyo nombre no ha sido revelado.

Ambos hombres presentaron múltiples impactos de bala y sus cuerpos quedaron tendidos junto a una bomba expendedora.

A raíz del ataque, elementos del Ejército Mexicano implementaron un dispositivo de seguridad en el perímetro y acordonaron para preservar la escena, mientras que la Fiscalía General del Estado se hace cargo del procesamiento del área.