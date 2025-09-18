$!Matan a dos hombres tras ataque armado en la colonia Benito Juárez, en Culiacán

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la tarde-noche de este jueves 18 de septiembre tras un ataque armado en la colonia Benito Juárez, en el sector Centro de Culiacán. El doble homicidio se reportó poco antes de las 18:00 horas. Vecinos marcaron al número de emergencias 9-1-1 luego de escuchar detonaciones de arma de fuego.

Un primer atentado ocurrió en un local habilitado como taller, ubicado en la avenida 30 de Octubre, entre la calle Constitución e Ignacio Ramírez. Dentro del negocio fue que se encontró asesinado un hombre cuya identidad no ha sido revelada, sin embargo, en el lugar comentan de manera extraoficial que responde al nombre de Francisco. El otro homicidio ocurrió en medio de la avenida antes mencionada, la 30 de Octubre, en el cruce con la calle 30 de septiembre, a dos cuadras de distancia del otro hecho. En ese punto fue que se encontró el cuerpo sin vida de Said, quien vestía un bóxer negro y una camisa azul verdosa al momento de su muerte. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de desplegarse por ambos puntos para montar un dispositivo de seguridad. Fue el personal de seguridad quien solicitó la intervención del equipo de rescate pues se reportaba que ambos hombres estaban heridos de bala.