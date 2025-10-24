$!Matan a dos hombres y hieren a otro tras ataque armado en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Dos hombres sin vida y otro herido fue el saldo que dejó un ataque armado registrado durante la tarde de este viernes 24 de octubre en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas en la calle Constituyentes Cándido Aguilar, entre la avenida Constituyentes Ciro Ceballos y calle Constituyentes Matías Rodríguez.
Según reportes, civiles armados a bordo de una motocicleta se le acercaron a las víctimas para agredirlas a tiros, dejando a una de ellas sin vida en la banqueta.
La identidad del occiso no ha sido revelada pero lo describen como un masculino de complexión regular y tez morena, el cual vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.
Durante el hecho, los agresores dispararon contra los otros dos hombres, los cuales habían salido corriendo e intentaron refugiarse en un domicilio, no obstante fueron alcanzados por las balas.
Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida en la unidad ligera y su paradero es desconocido de momento.
Personal de seguridad y de rescate se movilizó al punto tras un reporte anónimo de al menos una persona lesionada de bala, siendo elementos del Ejército Mexicano los que arribaron para asegurar un área mientras los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los afectados.
En el lugar confirmaron el fallecimiento de la primera víctima, mientras que de los otros dos hombres se percataron que uno ya había perdido la vida, mientras que otro todavía presentaba signos vitales.
Al herido se lo llevaron rápidamente hacia un centro médico, mientras que al segundo occiso lo cubrieron con una manta azul.
La zona se mantuvo bajo resguardo y fue delimitada con cinta amarilla de precaución. Más tarde llegaron los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Asimismo, arribaron los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para realizar las labores de campo y al final ordenaron el traslado de ambos cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.