$!Matan a dos hombres y hieren a otro tras ataque armado en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Dos hombres sin vida y otro herido fue el saldo que dejó un ataque armado registrado durante la tarde de este viernes 24 de octubre en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 16:00 horas en la calle Constituyentes Cándido Aguilar, entre la avenida Constituyentes Ciro Ceballos y calle Constituyentes Matías Rodríguez. Según reportes, civiles armados a bordo de una motocicleta se le acercaron a las víctimas para agredirlas a tiros, dejando a una de ellas sin vida en la banqueta.

La identidad del occiso no ha sido revelada pero lo describen como un masculino de complexión regular y tez morena, el cual vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Durante el hecho, los agresores dispararon contra los otros dos hombres, los cuales habían salido corriendo e intentaron refugiarse en un domicilio, no obstante fueron alcanzados por las balas. Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida en la unidad ligera y su paradero es desconocido de momento. Personal de seguridad y de rescate se movilizó al punto tras un reporte anónimo de al menos una persona lesionada de bala, siendo elementos del Ejército Mexicano los que arribaron para asegurar un área mientras los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los afectados.