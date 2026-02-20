$!Matan a dos jóvenes dentro de vehículo en Infonavit Solidaridad, en Culiacán

Ambos hombres quedaron sin vida sobre un vehículo marca Kia, color blanco de modelo reciente, con visibles impactos de bala en la cabeza.

CULIACÁN._ Dos personas de apariencia joven fueron asesinadas a balazos este viernes al interior de un vehículo por las calles de Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.

El joven que murió en el asiento del conductor vestía una playera negra manga larga y un pantalón de mezclilla color azul.

La otra persona fallecida, en el lugar del copiloto, portaba una playera color rosa, short con estampado de camuflaje y sandalias negras con calcetines blancos.

El reporte del hecho llegó a las autoridades cerca de las 19:00 horas de este 20 de febrero y personal de Ejército Mexicano que atendió el reporte confirmó el hallazgo en uno de los andadores, esquina con el bulevar Elbert.