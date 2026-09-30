$!Matan a dos mujeres más en la Colonia Loma Bonita de Mazatlán y un hombre herido murió en el hospital

MAZATLÁN._ La madrugada de este miércoles dos mujeres más fueron asesinadas en un ataque armado en la colonia Loma Bonita y un hombre que habría sido herido en el mismo ataque, murió en el Hospital General.
El ataque se registró a las 03:30 horas, en la esquina de las calles Hortencia y Proyecto de la mencionada colonia.
Según versiones, el ataque lo consumaron motociclistas armados que ingresaron a la vivienda y dispararon contra las dos mujeres y un hombre que se encontraban al interior.
Autoridades que llegaron al lugar y descubrieron a los tres baleados, solicitaron una ambulancia para que valoraran a las víctimas, pero las dos mujeres ya no contaban con signos vitales a causa de múltiples heridas.
Paramédicos de Bomberos Veteranos colocaron un vendaje en la cabeza al hombre herido ya que presentaba hemorragia por un disparo y lo trasladaron al Hospital General donde horas más tarde se informó de su deceso.
La zona del ataque quedó acordonada y resguardada por policías municipales y efectivos de las fuerzas federales hasta la llegada del personal pericial.
Con las dos mujeres asesinas este miércoles, se llega a 12 en este mes de septiembre, igualando al mes de agosto que también alcanzó esa cifra.