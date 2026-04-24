$!Matan a dos personas en Lomas del Ébano y hieren a otro en la avenida Múnich, frente al panteón Renacimiento, en Mazatlán

Dos personas muertas y un herido es el saldo de dos ataques a balazos en Mazatlán la noche de este viernes 24 de abril.

En un primer hecho, un hombre fue atacado a balazos en una llantera, ubicada por la avenida Múnich, a la altura del panteón Renacimiento, en la colonia Luis Echeverría, por lo que la circulación de sur a norte de la avenida fue cerrada a la circulación.