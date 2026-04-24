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Violencia

Matan a dos personas en Lomas del Ébano y hieren a otro en la avenida Múnich, frente al panteón Renacimiento, en Mazatlán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/04/2026 19:45
24/04/2026 19:45

Dos personas muertas y un herido es el saldo de dos ataques a balazos en Mazatlán la noche de este viernes 24 de abril.

En un primer hecho, un hombre fue atacado a balazos en una llantera, ubicada por la avenida Múnich, a la altura del panteón Renacimiento, en la colonia Luis Echeverría, por lo que la circulación de sur a norte de la avenida fue cerrada a la circulación.

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Fue atendido por paramédicos de Cruz Roja.

En un segundo hecho violento, dos personas fueron asesinadas a balazos en un taller de motos en la calle Mutualismo, en la colonia Lomas del Ébano.

El lugar está acordonado por policías y fuerzas federales.

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