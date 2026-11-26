GUASAVE. _ Un joven identificado como Omar “N”, de 28 años, identificado como Omar, fue asesinado a balazos la noche del miércoles 25 de noviembre mientras trabajaba en un establecimiento de venta de sushi del que presuntamente era propietario, ubicado en el sector Centro de esta ciudad. La agresión se registró alrededor de las 22:00 horas sobre el bulevar Central, en el cruce con la calle Zapata en los límites con la colonia Ángel Flores, a media cuadra de una escuela secundaria y en una zona de constante movimiento.

De acuerdo con testigos, hombres armados arribaron hasta el negocio a bordo de un vehículo y dispararon a quemarropa en al menos tres ocasiones contra la víctima.

Tras recibir los impactos de bala, Omar quedó tendido sin vida sobre la banqueta del establecimiento, justo entre las mesas donde se encontraban varios comensales. Vecinos del sector que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Secretaría de Movilidad Sustentable de Guasave, quienes montaron un fuerte dispositivo de seguridad y mantuvieron acordonada la escena.