$!Matan a dueño de taquería y hieren a un hombre en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ Durante un ataque armado en una taquería de la colonia Miguel Hidalgo, el dueño del negocio fue asesinado y un hombre fue herido de bala, durante la mañana de este domingo al oriente de Culiacán.

El fallecido fue reconocido en el lugar como Saúl “N”, propietario del negocio, mientras que otra persona llamada Jorge Alejandro “N” resultó lesionado y fue trasladado por sus propios medios a un hospital de la ciudad.

De acuerdo con testimonios, alrededor de las 11:00 horas de este 1 de noviembre, sujetos desconocidos arribaron al local y abrieron fuego directamente contra el taquero, quien atendía el establecimiento.