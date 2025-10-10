Matan a “El Moreno 14” durante un velorio en la colonia La Florida, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Pedro Alfonso “N”, de 41 años de edad, perdió la vida la noche del jueves tras ser atacado a balazos mientras asistía a un velorio en la colonia La Florida, al suroriente de Culiacán, a unos metros del complejo habitacional militar de la colonia 21 de Marzo.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados arribaron al sitio y dispararon directamente contra la víctima, quien presuntamente se dedicaba a la compraventa de vehículos usados.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron por sus propios medios a una clínica privada, pero al llegar al área de urgencias ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el sitio donde ocurrió la agresión, donde fueron localizados casquillos percutidos de arma de fuego de alto calibre. El ataque fue reportado alrededor de las 18:45 horas.

Información extraoficial señala que la víctima fue detenido en 2017 por fuerzas federales, señalado como presunto operador de un grupo delictivo. Se presume que recuperó su libertad hace poco más de tres años.