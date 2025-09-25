$!Matan a ex policía ministerial en el sector Barrancos de Culiacán

CULIACÁN._ Un ex agente de la Policía Ministerial fue asesinado a balazos la noche de este jueves 25 de septiembre en su casa en la colonia Urbi Villa del Roble, en el sector Barrancos de Culiacán.

Se trata de José Ramiro, de 51 años de edad, quien era originario de Navolato.

El homicidio se registró alrededor de las 21:00 horas en la avenida Atenas, en el cruce con la calle San Javier, cerca de unas canchas deportivas y de un jardín de niños.

Reportan que José Ramiro se encontraba en la cochera de su vivienda cuando al menos un civil armado llegó para atacarlo a balazos y lo dejó gravemente herido en el lugar.

La familia de la víctima se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el atentado y se reporta que un menor de edad resultó lesionado por un cristal que se habría desprendido de una ventana tras el ataque, sin embargo, no requirió de ayuda médica.