$!Matan a ex policía ministerial en el sector Barrancos de Culiacán

CULIACÁN._ Un ex agente de la Policía Ministerial fue asesinado a balazos la noche de este jueves 25 de septiembre en su casa en la colonia Urbi Villa del Roble, en el sector Barrancos de Culiacán.
Se trata de José Ramiro, de 51 años de edad, quien era originario de Navolato.
El homicidio se registró alrededor de las 21:00 horas en la avenida Atenas, en el cruce con la calle San Javier, cerca de unas canchas deportivas y de un jardín de niños.
Reportan que José Ramiro se encontraba en la cochera de su vivienda cuando al menos un civil armado llegó para atacarlo a balazos y lo dejó gravemente herido en el lugar.
La familia de la víctima se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el atentado y se reporta que un menor de edad resultó lesionado por un cristal que se habría desprendido de una ventana tras el ataque, sin embargo, no requirió de ayuda médica.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, por lo que elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron para desplegar un operativo de seguridad, al dar fe de que se encontraba un hombre herido de bala y recostado sin aparentes signos vitales.
Rápidamente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para revisar a la víctima, sin embargo se retiraron al confirmar que ya había fallecido.
Más tarde acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Al finalizar con las labores, el cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.