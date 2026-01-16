Matan a golpes a un elemento de la Guardia Nacional en la Zona Dorada de Mazatlán

Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado a golpes en la rampa del estacionamiento de un complejo comercial en la Zona Dorada de Mazatlán, la noche de ayer jueves 15 de enero.

De acuerdo a los primeros reportes, se informó sobre un hombre sin vida encontrado en la rampa de uno de los pisos de estacionamiento del complejo ubicado en la avenida Camarón Sábalo, en plena zona turística.

Elementos policiacos acudieron a verificar el reporte y encontraron el cadáver.

Los reportes señalan que se trata de un agente federal, de alrededor de 35 años, que estaba de descanso.

El cuerpo presentó múltiples golpes, sobre todo en cabeza y costillas, lo que pudo ser ocasionados por un objeto contundente como un palo o bat.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron al lugar.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la identidad de esta persona.