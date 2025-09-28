$!Matan a golpes a un hombre en un predio baldío de Eldorado

Asesinado a golpes fue localizado un hombre al mediodía de este domingo 28 de septiembre, en un predio baldío de la cabecera municipal de Eldorado.

El hecho se reportó alrededor de las 12:00 horas por un camino de terracería que se encuentra cerca de la colonia La Aviación, próximo a una escuela primaria y de unas viviendas de la zona.

La víctima estaba recostada en posición fetal y presentaba evidentes huellas de violencia en distintas partes del cuerpo.