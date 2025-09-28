$!Matan a golpes a un hombre en un predio baldío de Eldorado

Asesinado a golpes fue localizado un hombre al mediodía de este domingo 28 de septiembre, en un predio baldío de la cabecera municipal de Eldorado.
El hecho se reportó alrededor de las 12:00 horas por un camino de terracería que se encuentra cerca de la colonia La Aviación, próximo a una escuela primaria y de unas viviendas de la zona.
La víctima estaba recostada en posición fetal y presentaba evidentes huellas de violencia en distintas partes del cuerpo.
El hombre fue hallado totalmente desnudo, pero al lado se le encontraron algunas prendas que al parecer le pertenecían, entre ellas un pantalón de mezclilla, unos zapatos y una camisa.
Su identidad de momento es desconocida.
Una llamada al número de emergencias 9-1-1 provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal de la Policía Estatal Preventiva los que acudieron para responder al reporte.
Los uniformados delimitaron un área con la cinta amarilla de precaución, facilitando las labores de campo de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial.
Los agentes de la Fiscalía General del Estado también arribaron para realizar las diligencias del caso. Al finalizar se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.