$!Matan a hombre a balazos en la cochera de su casa en Urbivilla del Real, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos en la cochera de su casa, ubicada en el fraccionamiento Urbivilla del Real.
El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 10:40 horas, en la calle De la Cofradía, del mencionado sector.
La víctima fue identificad como Manuel Ulises “N”, de 27 años. Vecinos del lugar señalaron que escucharon al menos cinco disparos durante el ataque.
Policías municipales acudieron al sitio y encontraron al hombre con heridas de bala, pero aún con vida, por lo que solicitaron de inmediato una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada y resguardada por los agentes municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).