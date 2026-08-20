$!Matan a hombre a balazos en la cochera de su casa en Urbivilla del Real, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos en la cochera de su casa, ubicada en el fraccionamiento Urbivilla del Real.

El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 10:40 horas, en la calle De la Cofradía, del mencionado sector.

La víctima fue identificad como Manuel Ulises “N”, de 27 años. Vecinos del lugar señalaron que escucharon al menos cinco disparos durante el ataque.