$!Matan a hombre a balazos mientras lavaba un carro en la colonia Rosario Uzárraga, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes cuando lavaba un vehículo frente a un domicilio en la colonia Rosario Uzárraga, al nororiente de la ciudad.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:35 horas sobre la calle Xocoyoltzin, entre Aztlán y Lealtad, cuando civiles armados se aproximaron y dispararon contra la víctima, quien quedó sin vida en el lugar. Hasta el momento no ha sido identificado.