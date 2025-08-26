Seguridad
Matan a hombre a balazos mientras lavaba un carro en la colonia Rosario Uzárraga, Culiacán

Civiles armados se aproximaron y dispararon contra la víctima, quien quedó sin vida en el lugar. Hasta el momento no ha sido identificado.
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción
26/08/2025 18:37
26/08/2025 18:37

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes cuando lavaba un vehículo frente a un domicilio en la colonia Rosario Uzárraga, al nororiente de la ciudad.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:35 horas sobre la calle Xocoyoltzin, entre Aztlán y Lealtad, cuando civiles armados se aproximaron y dispararon contra la víctima, quien quedó sin vida en el lugar. Hasta el momento no ha sido identificado.

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga entre las calles del sector. Vecinos alertaron al 911, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional y policías de distintas corporaciones, quienes resguardaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

