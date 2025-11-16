$!Matan a hombre dentro de su casa en la colonia Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 16 de noviembre cuando se encontraba conviviendo con su familia en un domicilio de la colonia Los Huizaches, en Culiacán.
Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas en una vivienda ubicada por la calle Mina de Mazonique, entre José López Portillo y Luis Echeverría.
La víctima fue identificada como Hector Luciano “N”, quien contaba con aproximadamente 45 años de edad.
Según informes, el hombre se encontraba sentado en un sillón cuando civiles armados ingresaron por la fuerza a la vivienda para atacarlo a balazos.
El paradero de los responsables se desconoce, pero la familia de Héctor Luciano refirió que se escaparon a bordo de una motocicleta.
Familiares dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 señalando que el hombre aún contaba con signos vitales, por lo que elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al punto para atender la situación.
Fue al momento de ingresar cuando los efectivos confirmaron que la víctima ya había fallecido, por lo que desplegaron un operativo por la zona mientras aseguraban un área con cinta amarilla de precaución.
Se reporta que Héctor Luciano recibió los impactos en la zona del cuello, heridas graves que minutos después le provocaron la muerte.
Más tarde llegaronos peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y labores de campo correspondientes. El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.