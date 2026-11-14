$!Matan a hombre frente a su centro de trabajo en el Antiguo Corredor de Abastos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en su centro de trabajo, una fábrica donde se procesa atún, ubicado en el Antiguo Corredor de Abastos.
El hecho se registró a las 14:45 horas de este sábado 14 de noviembre sobre la Avenida de las Torres.
Según testigos, hombres armados llegaron hasta la víctima, quien se encontraba en el acceso de la fábrica donde se tatema atún, y sin mediar palabra le dispararon en múltiples ocasiones hasta verlo caer, para de inmediato darse a la fuga.
Al lugar llegaron policías municipales como primeros respondientes, así como policías de investigación, quienes solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos trataron de auxiliar al hombre agredido, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona quedó acordonada a la espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes.
Em occiso fue identificado por sus familiares como José “N”.