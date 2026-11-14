$!Matan a hombre frente a su centro de trabajo en el Antiguo Corredor de Abastos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en su centro de trabajo, una fábrica donde se procesa atún, ubicado en el Antiguo Corredor de Abastos.

El hecho se registró a las 14:45 horas de este sábado 14 de noviembre sobre la Avenida de las Torres.

Según testigos, hombres armados llegaron hasta la víctima, quien se encontraba en el acceso de la fábrica donde se tatema atún, y sin mediar palabra le dispararon en múltiples ocasiones hasta verlo caer, para de inmediato darse a la fuga.