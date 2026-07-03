$!Matan a hombre por la Calzada de Las Torres en la entrada a San Isidro, Culiacán

Julio César, de 39 años, vecino del sector Los Huizaches, fue asesinado a tiros durante la tarde de este viernes, por la Calzada de Las Torres, en el sector San Isidro, en Culiacán.
El ataque armado fue reportado aproximadamente a las 15:40 horas, por el carril de oriente a poniente, en donde la víctima quedó sin vida a la orilla del camellón central.
De acuerdo con la información preliminar, el ahora fallecido estaba abordo de una camioneta de redilas estacionada en una gasolinera, cuando comenzó a ser agredido a balazos
En su intento por escapar, trató de cruzar la calzada, pero fue alcanzado por las balas y cayó en la vía pública.
Tanto en la gasolinera como junto a su cuerpo fueron localizados casquillos percutidos de arma larga disparados durante el atentado.
Personal paramédico asistió al lugar, pero la persona ya no tenía signos vitales, por lo que efectivos militares cerraron la Calzada de las Torres, casi en el cruce con el Bulevar Lomas de San Isidro, para preservar la escena
Posteriormente la Fiscalía General del Estado arribó a dar fe de los hechos y desplegar las diligencias de campo.