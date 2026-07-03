$!Matan a hombre por la Calzada de Las Torres en la entrada a San Isidro, Culiacán

Julio César, de 39 años, vecino del sector Los Huizaches, fue asesinado a tiros durante la tarde de este viernes, por la Calzada de Las Torres, en el sector San Isidro, en Culiacán. El ataque armado fue reportado aproximadamente a las 15:40 horas, por el carril de oriente a poniente, en donde la víctima quedó sin vida a la orilla del camellón central.

De acuerdo con la información preliminar, el ahora fallecido estaba abordo de una camioneta de redilas estacionada en una gasolinera, cuando comenzó a ser agredido a balazos En su intento por escapar, trató de cruzar la calzada, pero fue alcanzado por las balas y cayó en la vía pública. Tanto en la gasolinera como junto a su cuerpo fueron localizados casquillos percutidos de arma larga disparados durante el atentado.