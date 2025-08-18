$!Matan a José Ángel frente a un boutique de ropa de Aguaruto, al poniente de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como José Ángel fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este lunes, a las afueras de un boutique de ropa de la sindicatura de Aguaruto, poniente de Culiacán.

El homicidio se registró a las 19:00 horas en la avenida Adolfo López Mateos, la principal rúa de la sindicatura, en el cruce la calle del Olmo y cerca de un canal de riego.

Reportes preliminares refieren que la víctima se encontraba en la zona de estacionamiento de la tienda departamental cuando al menos un civil armado arribó para dispararle y privarlo de la vida.

El cuerpo del hombre se encontró recostado y sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas de bala. Por su parte, el responsable del asesinato emprendió la fuga y de momento no ha sido localizado por las autoridades.