$!Matan a José Luis, elemento de la Policía Municipal del Escuadrón Motorizado de Culiacán

CULIACÁN._ Un elemento de la Policía Municipal fue privado de la vida a balazos por un grupo de civiles armados durante la noche de este lunes en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la ciudad de Culiacán.

Se trata de José Luis “N”, de 42 años de edad y quien era elemento activo del Escuadrón Motorizado de la corporación municipal.

El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas cuando vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Fue en la calle cerrada Monte Athos Este, pasando por la Urales Norte, donde el policía fue encontrado sin vida dentro de un vehículo particular.