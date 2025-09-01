$!Matan a José Luis, elemento de la Policía Municipal del Escuadrón Motorizado de Culiacán

CULIACÁN._ Un elemento de la Policía Municipal fue privado de la vida a balazos por un grupo de civiles armados durante la noche de este lunes en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la ciudad de Culiacán.
Se trata de José Luis “N”, de 42 años de edad y quien era elemento activo del Escuadrón Motorizado de la corporación municipal.
El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas cuando vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Fue en la calle cerrada Monte Athos Este, pasando por la Urales Norte, donde el policía fue encontrado sin vida dentro de un vehículo particular.
Se refiere que fueron civiles armados los que interceptaron a José Luis para atacarlo a balazos y dejarlo gravemente herido en el automóvil. Los responsables emprendieron la huida y hasta el momento no se ha reportado alguna detención.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1 y provocó la fuerte movilización de los tres niveles de gobierno, quienes arribaron para desplegar un intenso operativo en donde ocurrió el acto violento.
Rápidamente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender de emergencias al policía herido, sin embargo cubrieron su cuerpo con una manta y se retiraron al certificar que ya no presentaba signos vitales.
Más tarde arribaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las labores de campo junto con las diligencias correspondientes del caso.
Cabe señalar que en el lugar también estaba presente el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, quien aún no se prestó ante los medios para dar una declaración sobre lo ocurrido.