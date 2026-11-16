CULIACÁN._ Un joven de 18 años fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre en la colonia El Mirador, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Irving Gerardo “N”, cuyo cuerpo fue localizado sobre la calle Carmen Serdán, en el sector mencionado.

El reporte de detonaciones de arma de fuego fue recibido alrededor de las 13:00 horas, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre disparos en la zona.