$!Matan a joven dentro de su casa en Villa Juárez, Navolato

Un joven de 21 años de edad perdió la vida tras un ataque armado durante la mañana de este viernes en la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Jeremy, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Benemérito de Las Américas, en el cruce con la calle Pénjamo, en la colonia Infonavit ABC.