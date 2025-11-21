$!Matan a joven dentro de su casa en Villa Juárez, Navolato

Un joven de 21 años de edad perdió la vida tras un ataque armado durante la mañana de este viernes en la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.
La víctima fue identificada como Jeremy, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Benemérito de Las Américas, en el cruce con la calle Pénjamo, en la colonia Infonavit ABC.
El cuerpo quedó en la cochera, a pocos metros de la entrada principal de un domicilio color verde, y los hechos ocurrieron mientras la familia se encontraba en la casa.
Vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego alrededor de las 9:30 horas, lo que motivó la movilización inmediata de autoridades.
Al sitio acudieron efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva para resguardar la zona. Minutos después llegaron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.