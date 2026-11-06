$!Matan a joven tras persecución a pie en la colonia CNOP, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven fue asesinado la noche del jueves 5 de noviembre en la colonia CNOP, ubicada al sur de Culiacán, luego de ser alcanzado tras una persecución a pie sobre la vía pública.

El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas sobre la Avenida Manuel Ávila Camacho, cerca del cruce con el bulevar de Las Minas, frente a un domicilio del sector.

Tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego, corporaciones de seguridad y personal militar acudieron al sitio. En el lugar localizaron el cuerpo de la víctima tendido sobre su costado izquierdo, a escasos metros del canal de aguas pluviales y frente a un cenotafio.