$!Matan a joven tras persecución a pie en la colonia CNOP, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven fue asesinado la noche del jueves 5 de noviembre en la colonia CNOP, ubicada al sur de Culiacán, luego de ser alcanzado tras una persecución a pie sobre la vía pública.
El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas sobre la Avenida Manuel Ávila Camacho, cerca del cruce con el bulevar de Las Minas, frente a un domicilio del sector.
Tras recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego, corporaciones de seguridad y personal militar acudieron al sitio. En el lugar localizaron el cuerpo de la víctima tendido sobre su costado izquierdo, a escasos metros del canal de aguas pluviales y frente a un cenotafio.
La víctima, de entre 20 y 25 años de edad, permanece en calidad de desconocida. Es de complexión delgada, tez morena clara y cabello negro. Al momento de la agresión vestía playera azul marino, pantalón negro y tenis del mismo color.
El cuerpo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes, así como en la cabeza, lesiones que provocaron su deceso en el sitio.
Las autoridades acordonaron el perímetro para preservar la escena, mientras personal pericial realizó la recolección de indicios e inició las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio.