$!Matan a joven vendedor de pan mientras circulaba en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven repartidor de pan fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 27 de octubre cuando circulaba por las calles de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

La víctima fue identificada como José Ángel, quien contaba con 28 años de edad y era vecino de la colonia Las Coloradas.

El homicidio se registró alrededor de las 15:00 horas en la avenida Manuel Estrada, entre la avenida Plan de Ayala y la calle Convención de Apatzingán.

José Ángel se encontraba viajando en su motocarro, el cual está habilitado para vender panes, cuando al menos un civil armado se le acercó para dispararle en múltiples ocasiones hasta privarlo de la vida.

Cabe señalar que el paradero del responsable es desconocido debido a que emprendió la huida en cuanto cometió la agresión, además de que no han sido dadas a conocer sus características físicas y la unidad en la que viajaba.

Un reporte anónimo emitido al número de emergencias 911 sobre un hombre lesionado de bala fue lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y de rescate.