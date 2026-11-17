MAZATLÁN. _ Una mujer y su hija fueron asesinadas a balazos al interior de su domicilio, ubicado frente a una escuela secundaria del fraccionamiento Santa Teresa, en la zona norte de Mazatlán, la mañana de este martes 17 de noviembre. Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Hitamar, de 43 años, y Rosmery, de 18, quienes eran madre e hija. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente sus identidades.

El doble homicidio fue reportado alrededor de las 11:30 horas, en una vivienda de una planta situada sobre la calle Liduvina, frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria Estatal Nueva Creación. De acuerdo con los primeros informes, ambas mujeres se encontraban dentro del inmueble cuando fueron atacadas a balazos. Uno de los cuerpos quedó detrás de la puerta de acceso a la vivienda.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Veteranos, quienes revisaron a las víctimas y confirmaron que ambas ya no presentaban signos vitales. El ataque generó alarma entre la comunidad escolar debido a que la vivienda se encuentra frente al plantel educativo. Ante la situación, varios padres de familia acudieron a recoger a sus hijos, mientras que las actividades escolares fueron suspendidas.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación por el doble homicidio. Con este doble crimen, suman ocho mujeres asesinadas en Mazatlán durante los primeros 17 días de noviembre, de acuerdo con el registro periodístico de Noroeste.