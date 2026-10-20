$!Matan a motociclista a balazos en una carreta de tacos del Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Mazatlán. Un motociclista fue asesinado a balazos cuando se disponía a desayunar en una carreta de tacos, ubicada en el Infonavit Playas, en Mazatlán.

El ataque se registró alrededor de las 11:00 horas de este martes, en la esquina de la carretera Internacional y la calle Lucio Blanco.