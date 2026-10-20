$!Matan a motociclista a balazos en una carreta de tacos del Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Mazatlán. Un motociclista fue asesinado a balazos cuando se disponía a desayunar en una carreta de tacos, ubicada en el Infonavit Playas, en Mazatlán.
El ataque se registró alrededor de las 11:00 horas de este martes, en la esquina de la carretera Internacional y la calle Lucio Blanco.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima acababa de descender de su motocicleta cuando fue atacada a balazos por hombres armados.
Tras la agresión, el motociclista y su unidad quedaron tendidos sobre el pavimento de la calle Lucio Blanco.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.