Seguridad
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Ataque armado

Matan a motociclista a balazos en una carreta de tacos del Infonavit Playas, en Mazatlán

La víctima, no ha sido identificada; acababa de descender de su motocicleta cuando fue atacada a balazos por hombres armados
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
20/10/2026 11:38
20/10/2026 11:38

MAZATLÁN. _ Mazatlán. Un motociclista fue asesinado a balazos cuando se disponía a desayunar en una carreta de tacos, ubicada en el Infonavit Playas, en Mazatlán.

El ataque se registró alrededor de las 11:00 horas de este martes, en la esquina de la carretera Internacional y la calle Lucio Blanco.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima acababa de descender de su motocicleta cuando fue atacada a balazos por hombres armados.

Tras la agresión, el motociclista y su unidad quedaron tendidos sobre el pavimento de la calle Lucio Blanco.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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