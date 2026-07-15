$!Matan a motociclista a balazos en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un motociclista falleció tras ser perseguido y atacado a balazos en las inmediaciones de la colonia Villa Bonita, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.
El hecho concluyó sobre la calle Servidores Públicos, entre las vialidades 18 de Marzo y Ejidatarios. En ese punto quedó abandonada la motocicleta de la víctima, quien aparentemente intentó refugiarse entre los domicilios del sector durante la agresión, lugar donde finalmente se desvaneció sin vida.
Hasta el momento el occiso permanece en calidad de desconocido, sin que se hayan revelado sus características físicas.
Sobre la calle fueron localizados aproximadamente media docena de casquillos percutidos de arma corta, los cuales se efectuaron durante el crimen.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio para delimitar y resguardar el área del crimen, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la carpeta de investigación.