$!Matan a motociclista a balazos en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un motociclista falleció tras ser perseguido y atacado a balazos en las inmediaciones de la colonia Villa Bonita, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

El hecho concluyó sobre la calle Servidores Públicos, entre las vialidades 18 de Marzo y Ejidatarios. En ese punto quedó abandonada la motocicleta de la víctima, quien aparentemente intentó refugiarse entre los domicilios del sector durante la agresión, lugar donde finalmente se desvaneció sin vida.