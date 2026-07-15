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Violencia

Matan a motociclista a balazos en Villa Juárez, Navolato

La víctima, está sin identificar, intentó refugiarse en un domicilio, pero fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/07/2026 11:37
15/07/2026 11:37

NAVOLATO. _ Un motociclista falleció tras ser perseguido y atacado a balazos en las inmediaciones de la colonia Villa Bonita, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

El hecho concluyó sobre la calle Servidores Públicos, entre las vialidades 18 de Marzo y Ejidatarios. En ese punto quedó abandonada la motocicleta de la víctima, quien aparentemente intentó refugiarse entre los domicilios del sector durante la agresión, lugar donde finalmente se desvaneció sin vida.

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Hasta el momento el occiso permanece en calidad de desconocido, sin que se hayan revelado sus características físicas.

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Sobre la calle fueron localizados aproximadamente media docena de casquillos percutidos de arma corta, los cuales se efectuaron durante el crimen.

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Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio para delimitar y resguardar el área del crimen, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la carpeta de investigación.

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