$!Matan a motociclista de varios disparos en la comunidad de La Urraca, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista fue acribillado con disparos de arma de fuego a la altura del crucero de la Carretera Internacional a la altura de La Urraca.
El reporte se emitió a las 16:10 horas de este domingo, indicado detonaciones de arma de fuego y un motociclista tirado a media carretera.
El motociclista asesinado conducía una moto Italika dm200 tipo cross y vestía un short tenis y una gorra de color negro y playera de resaque.
Policías municipales y elementos de Marina resguardaron la zona del ataque hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.