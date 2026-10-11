Seguridad
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Violencia

Matan a motociclista de varios disparos en la comunidad de La Urraca, al sur de Mazatlán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/10/2026 17:22
11/10/2026 17:22

MAZATLÁN._ Un motociclista fue acribillado con disparos de arma de fuego a la altura del crucero de la Carretera Internacional a la altura de La Urraca.

El reporte se emitió a las 16:10 horas de este domingo, indicado detonaciones de arma de fuego y un motociclista tirado a media carretera.

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El motociclista asesinado conducía una moto Italika dm200 tipo cross y vestía un short tenis y una gorra de color negro y playera de resaque.

Policías municipales y elementos de Marina resguardaron la zona del ataque hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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