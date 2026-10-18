$!Matan a mujer a balazos en una heladería; suman 14 en 18 días de octubre en Sinaloa

Dentro de una heladería sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán, quedó muerta a balazos una mujer la tarde de ayer, lo que la convierte en el caso número 14 en Sinaloa en lo que va del mes de octubre. En la peor racha de violencia feminicida en la historia del estado, suman en el mes cuatro casos en Culiacán, tres en Escuinapa y siete en Mazatlán. Durante los 18 días de octubre, sólo seis días no se han registrado asesinatos de mujeres en Sinaloa, y de hecho hubo un día que se registraron tres en la jornada. La semana pasada, durante nueve días consecutivos se presentaron ataques contra mujeres.







Hasta el mes de septiembre, de acuerdo con datos de la Fiscalía, se habían registrado en la entidad 115 asesinatos de mujeres, siendo el mes pasado y agosto los que han registrado las cifras más altas, con 26 y 23 casos, respectivamente. Ayer, tras los hechos ocurridos a la altura de la Colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán, de manera preliminar se dio a conocer que la mujer habría sido perseguida desde el exterior y fue alcanzada por sus agresores al interior del establecimiento. El asesinato fue reportado a las autoridades alrededor de las 15:30 horas, y la víctima fue identificada como Reyna Guadalupe “N”, quien presuntamente se dedicaba a recolectar cartones.



