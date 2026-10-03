$!Matan a mujer adulta mayor en ataque contra vivienda en la colonia 10 de Mayo en Culiacán

CULIACÁN._ Una agresión armada dirigida contra una vivienda en el sector 10 de Mayo, en el sur de la capital sinaloense, cobró la vida de una mujer de la tercera edad que se encontraba en el lugar al momento de los hechos. El ataque se registró aproximadamente a las 18:50 horas de este sábado sobre la Calle Girasol, en el tramo comprendido entre el Callejón Nardo y la Calle 19 de Septiembre.

Las ráfagas producidas por fusiles de alto poder alertaron a los residentes de la zona, quienes dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, donde quedaron regados numerosos casquillos percutidos sobre la vía pública. Socorristas de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindar primeros auxilios a la víctima; sin embargo, al valorarla determinaron que ya no presentaba signos vitales. La mujer fallecida fue identificada como Concepción “N”, de 80 años de edad.