$!Matan a mujer en la colonia Tercera Ampliación de Urías de Mazatlán; suman 25 homicidios de mujeres en Sinaloa

MAZATLÁN. _ Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue asesinada a tiros la tarde de este lunes sobre la avenida Francisco Madero Herrera, al sur de la ciudad de Mazatlán.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas, casi en la esquina con la Carretera Internacional México 15, dentro del sector de la colonia Tercera Ampliación de Urías.