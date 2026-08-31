$!Matan a mujer en la colonia Tercera Ampliación de Urías de Mazatlán; suman 25 homicidios de mujeres en Sinaloa

MAZATLÁN. _ Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue asesinada a tiros la tarde de este lunes sobre la avenida Francisco Madero Herrera, al sur de la ciudad de Mazatlán.
El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas, casi en la esquina con la Carretera Internacional México 15, dentro del sector de la colonia Tercera Ampliación de Urías.
La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades, quedó tendida sobre la vía pública tras recibir los disparos.
Paramédicos de la corporación Bomberos Veteranos de El Castillo acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisar a la mujer confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades investigadoras.
La violencia homicida contra las mujeres mantiene una tendencia crítica. Con este hecho, el municipio de Mazatlán documenta 12 mujeres privadas de la vida por disparo de arma de fuego. A nivel estatal, la cifra asciende a 25 mujeres asesinadas tan solo durante el transcurso del mes de agosto, de acuerdo con reportes periodísticos de Noroeste.