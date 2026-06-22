$!Matan a otro motociclista en la colonia República Mexicana, en Culiacán; suman dos ataques en menos de dos horas

Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 22 de junio en la colonia República Mexicana, convirtiéndose en el segundo conductor de motocicleta privado de la vida en menos de dos horas en distintos puntos de Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 15:50 horas en el cruce de las calles Soberanía y Carlos Chavez, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y acordonaron el área para resguardar la escena mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana revisaron al motociclista; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
De manera preliminar, autoridades indicaron que la víctima respondía a un hombre joven que viajaba en motocicleta y que calzaba huaraches al momento de la agresión, después fue identificado como Juan Pablo, de 38 años.
Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado fueron requeridos para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Este homicidio ocurrió menos de dos horas después de otro ataque similar registrado sobre el bulevar San Ángel, en la colonia Las Coloradas, donde un motociclista también fue asesinado a balazos mientras circulaba por la zona.