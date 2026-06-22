$!Matan a otro motociclista en la colonia República Mexicana, en Culiacán; suman dos ataques en menos de dos horas

Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 22 de junio en la colonia República Mexicana, convirtiéndose en el segundo conductor de motocicleta privado de la vida en menos de dos horas en distintos puntos de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 15:50 horas en el cruce de las calles Soberanía y Carlos Chavez, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.