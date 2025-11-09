$!Matan a padre e hijo en ataque armado de la colonia Loma Atravesada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Padre e hijo murieron acribillados por motociclistas quienes les dispararon con armas de fuego a corta distancia, cuando se encontraban afuera de su casa en la colonia Loma Atravesada.

Las múltiples detonaciones se reportaron a las 13:30 horas de este domingo indicando la calle Gómez Z de la colonia Loma Atravesada.

Al parecer, hombres armados que viajaban en tres motocicletas dispararon a corta distancia contra los dos hombres que se encontraban afuera de su casa; según versiones de testigos, los motociclistas ya se alejaban del lugar y regresaron para rematar a sus víctimas.