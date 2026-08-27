$!Matan a padre y sus dos hijos en ataque a un taller de motos de la Colonia Estero de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra un taller de motocicletas, dejó al propietario y sus dos hijos sin vida; uno de los hijos había sido trasladado con vida al Hospital de Cruz Roja, pero minutos más tarde fue declarado sin vida. El ataque se registró a las 17:45 horas, en u taller ubicado sobre la calle Río Piaxtla entre las calles Estero y Principal de la colonia Estero.





Según versiones en e lugar, hombres armados descendieron de un automóvil y dispararon contra los dependientes que se encontraban reparando unas motos.





Tras el reporte de la agresión, el padre y uno de sus hijos quedaron sin vida en el lugar, mientras que uno de los vástagos fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Cruz Roja donde después de los esfuerzos del personal médico, fue declarado sin vida. La zona fue acordonada por elementos del Ejército, Policía Municipal y Marina. Un helicóptero de la Marina sobrevoló la zona del ataque, para brindar apoyo aéreo al personal terrestre que se avocó a la búsqueda de los agresores.