Matan a policía de Tránsito en Culiacán; estaba franco cuando lo atacaron

CULIACÁN._ Un elemento de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 15 de abril en el fraccionamiento Prados del Cedro, en Culiacán.

La víctima fue identificada como el Policía Primero Jesús Felipe, de 43 años de edad, quien contaba con 20 años de servicio en la corporación. De acuerdo con los reportes preliminares, el agente se encontraba en su día de descanso al momento en que fue atacado por sujetos armados.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó el hecho violento y detalló que la agresión ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando personas no identificadas abrieron fuego en contra del elemento, privándolo de la vida en el lugar.

Tras el ataque, autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad, además de desplegar un operativo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para la localización de los responsables.

La dependencia municipal indicó que la autoridad competente tomó conocimiento del caso y será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.