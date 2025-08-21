$!Matan a policía municipal frente a la prepa Zapata en Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento de la Policía Municipal fue asesinado a balazos la mañana de este jueves mientras conducía su vehículo particular frente a la preparatoria Emiliano Zapata, ubicada en el sector Ciudad Universitaria, al sur de la capital sinaloense.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Roberto, presuntamente activo en la corporación municipal.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:50 horas sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez. La víctima se desplazaba a bordo de un Nissan Tsuru blanco cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra él frente al plantel educativo.