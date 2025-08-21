$!Matan a policía municipal frente a la prepa Zapata en Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento de la Policía Municipal fue asesinado a balazos la mañana de este jueves mientras conducía su vehículo particular frente a la preparatoria Emiliano Zapata, ubicada en el sector Ciudad Universitaria, al sur de la capital sinaloense.
De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Roberto, presuntamente activo en la corporación municipal.
El ataque ocurrió alrededor de las 7:50 horas sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez. La víctima se desplazaba a bordo de un Nissan Tsuru blanco cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra él frente al plantel educativo.
De acuerdo con los primeros reportes, en el momento del ataque había estudiantes y personal escolar en las inmediaciones, lo que generó pánico y provocó que varios de ellos corrieran en busca de resguardo tras escuchar las detonaciones.
Debido al incidente, directivos de la preparatoria decidieron suspender las clases como medida preventiva, mientras que padres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes acordonaron la zona. Paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron para brindar atención médica, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo con una manta.
Agentes de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencias en el sitio.