$!Matan a tiros a despachador de un expendio de cerveza en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Civiles armados asesinaron a balazos a un hombre que se desempeñaba como despachador en un expendio de cerveza, en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.
Cerca de las 16:15 horas, vecinos en las inmediaciones reportaron escuchar disparos por la avenida Constituyente Hilario Medina, en el cruce con la calle Sexta.
Al arribar, personal del Ejército Mexicano confirmó la presencia de un hombre, complexión robusta y tez morena clara, con visibles heridas por impacto de bala.
La víctima vestía una playera color blanca, short gris y unas sandalias color negro.
De acuerdo con el móvil de los hechos, los agresores ingresaron al establecimiento por la puerta del personal y procedieron con el ataque.
Al lugar acudieron paramédicos de Grupo Gerum Rescate y Salvamento, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.
Ante el hecho, el sitio fue acordonado por los militares, y minutos después llegó la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.