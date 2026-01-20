$!Matan a tiros a despachador de un expendio de cerveza en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Civiles armados asesinaron a balazos a un hombre que se desempeñaba como despachador en un expendio de cerveza, en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

Cerca de las 16:15 horas, vecinos en las inmediaciones reportaron escuchar disparos por la avenida Constituyente Hilario Medina, en el cruce con la calle Sexta.

Al arribar, personal del Ejército Mexicano confirmó la presencia de un hombre, complexión robusta y tez morena clara, con visibles heridas por impacto de bala.