Seguridad
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Violencia

Matan a tiros a empleada de rosticería en la Colonia Guadalupe, en Culiacán

Hombres armados llegaron al establecimiento y le dispararon con armas largas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/07/2026 17:00
02/07/2026 17:00

Natalia Margarita, de 35 años, murió asesinada a balazos durante la tarde de este jueves 2 de julio, mientras trabajaba en una rosticería de la Colonia Guadalupe, en Culiacán

La mujer se encontraba atendiendo el establecimiento, que se ubica por el Bulevar Ciudades Hermanas, esquina con la Calle Río Presidio.

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Su cuerpo quedó tendido detrás del mostrador, en donde perdió la vida como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Frente al local fueron encontrados casquillos percutidos de arma larga que se dispararon durante el ataque, alrededor de las 13:40 horas.

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Personal del Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva acudieron, y una vez que confirmaron el deceso, restringieron la circulación en el sentido poniente a oriente del bulevar, y en el otro sentido restringieron la circulación a solo un carril.

Agentes de Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense arribaron más tarde a desplegar las diligencias en el campo y recoger el cadáver para su traslado al anfiteatro

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