$!Matan a tiros a empleada de rosticería en la Colonia Guadalupe, en Culiacán

Natalia Margarita, de 35 años, murió asesinada a balazos durante la tarde de este jueves 2 de julio, mientras trabajaba en una rosticería de la Colonia Guadalupe, en Culiacán La mujer se encontraba atendiendo el establecimiento, que se ubica por el Bulevar Ciudades Hermanas, esquina con la Calle Río Presidio.





Su cuerpo quedó tendido detrás del mostrador, en donde perdió la vida como consecuencia de la gravedad de sus heridas. Frente al local fueron encontrados casquillos percutidos de arma larga que se dispararon durante el ataque, alrededor de las 13:40 horas.



