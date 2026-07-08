$!Matan a tiros a hombre al salir de su trabajo en zona industrial de Santa Rocío, en Culiacán

CULIACÁN. _ José Mauro alias “El Chito”, de 49 años de edad, murió asesinado a balazos al salir de su turno laboral en una procesadora de alimentos en Santa Rocío, en Culiacán.

El occiso, vecino de la sindicatura de Aguaruto, concluyó su jornada y se dirigió hacia su casa, a bordo de una camioneta pickup azul oscuro.

Sin embargo, a 300 metros de integrarse a la carretera Culiacán-Navolato, fue interceptado a tiros, y aunque trató de huir a pie, falleció de manera instantánea.

Vestía su uniforme de trabajo, consistente en una camina manga larga color salmón, pantalón color beige y zapatos negros.