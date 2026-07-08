Seguridad
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Ataque directo

Matan a tiros a hombre al salir de su trabajo en zona industrial de Santa Rocío, en Culiacán

La víctima fue identificada como José Mauro alias “El Chito”, vecino de la sindicatura de Aguaruto, concluyó su jornada y se dirigió hacia su casa, a bordo de una camioneta pickup azul oscuro, pero fue interceptado a tiros
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/07/2026 15:43
08/07/2026 15:43

CULIACÁN. _ José Mauro alias “El Chito”, de 49 años de edad, murió asesinado a balazos al salir de su turno laboral en una procesadora de alimentos en Santa Rocío, en Culiacán.

El occiso, vecino de la sindicatura de Aguaruto, concluyó su jornada y se dirigió hacia su casa, a bordo de una camioneta pickup azul oscuro.

Sin embargo, a 300 metros de integrarse a la carretera Culiacán-Navolato, fue interceptado a tiros, y aunque trató de huir a pie, falleció de manera instantánea.

Vestía su uniforme de trabajo, consistente en una camina manga larga color salmón, pantalón color beige y zapatos negros.

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Su vehículo presentó al menos tres orificios por impactos de bala en el parabrisas, además que quedó atravesado por la calle Industrial.

Trabajadores de otras empresas y sus propios compañeros de trabajo alertaron a las autoridades sobre el hecho, aproximadamente a las 14:30 horas, lo cual movilizó a corporaciones.

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El lugar permaneció acordonado para que la Fiscalía General del Estado se encargara de recabar evidencias y desplegar las líneas de investigación del hecho.

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