$!Matan a tiros a hombre dentro de vehículo en la colonia Horizontes, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un vehículo durante la noche de este viernes 8 de mayo en la colonia Horizontes, al noroeste de Culiacán.
El hecho ocurrió sobre la Avenida de la Voluntad, justo en la esquina con la calle Del Destino, cerca de la calle Del Presagio, aproximadamente a las 20:40 horas.
La víctima, quien no ha sido identificada, es un varón de apariencia adulta quien murió en el asiento del conductor de un BYD King color blanco, modelo 2026, el cual quedó encendido.
En el sitio se encontraron media docena de casquillos percutidos de arma corta, así como cristales de la ventana que quedaron esparcidos sobre el asfalto.
Elementos del Ejército Mexicano, que actuaron como primeros respondientes, acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras que policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado acudieron a desplegar las indagatorias.
Durante el proceso de diligencias, permaneció cerrada la Avenida de la Voluntad desde la calle Del Porvenir hasta la calle De La Virtud.