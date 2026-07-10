$!Matan a tiros a Jordan en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven identificado como Jordan “N”, de 27 años de edad, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 10 de julio en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán.
La víctima fue reconocida como vecino del sector, con domicilio a unos metros de donde fue agredido.
Los hechos ocurrieron sobre la calle General Juan José Ríos, entre la avenida Venustiano Carranza y calle Santos Degollado, aproximadamente a las 21:00 horas.
El joven fue encontrado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana tendido junto a un vehículo Mustang de color gris, sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El automóvil quedó encendido en la escena del hecho, ya que versiones en el lugar indican que habría sido bajado a la fuerza para posteriormente ser acribillado.
Elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Culiacán acudieron a resguardar la escena para la intervención de agentes ministeriales.