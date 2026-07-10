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Violencia

Matan a tiros a Jordan en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán

El joven de 27 años tenía su domicilio a unos metros de donde fue asesinado la noche de este viernes
Noroeste/Redacción
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10/07/2026 22:08
10/07/2026 22:08

CULIACÁN._ Un joven identificado como Jordan “N”, de 27 años de edad, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 10 de julio en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán.

La víctima fue reconocida como vecino del sector, con domicilio a unos metros de donde fue agredido.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle General Juan José Ríos, entre la avenida Venustiano Carranza y calle Santos Degollado, aproximadamente a las 21:00 horas.

El joven fue encontrado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana tendido junto a un vehículo Mustang de color gris, sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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El automóvil quedó encendido en la escena del hecho, ya que versiones en el lugar indican que habría sido bajado a la fuerza para posteriormente ser acribillado.

Elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal de Culiacán acudieron a resguardar la escena para la intervención de agentes ministeriales.

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