$!Matan a tiros a Jordan en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven identificado como Jordan “N”, de 27 años de edad, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 10 de julio en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán. La víctima fue reconocida como vecino del sector, con domicilio a unos metros de donde fue agredido.

Los hechos ocurrieron sobre la calle General Juan José Ríos, entre la avenida Venustiano Carranza y calle Santos Degollado, aproximadamente a las 21:00 horas. El joven fue encontrado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana tendido junto a un vehículo Mustang de color gris, sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.