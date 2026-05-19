$!Matan a tiros a trabajador de expendio cervecero en el sector Villa Bonita, al sur de Culiacán

Un empleado de un negocio de venta de cerveza fue asesinado a tiros durante la tarde de este martes 19 de mayo, en el sector Villa Bonita, al sur de Culiacán.
El occiso fue identificado bajo el nombre de José Manuel “N”, de 42 años de edad.
El hecho ocurrió en un establecimiento que se ubica en el cruce de la avenida Álvaro Obregón con la Calzada de las Torres, en la colonia Renato Vega Alvarado.
Cerca de las 17:30 horas se reportaron detonaciones en el sector y al acudir las autoridades encontraron al empleado tendido dentro del local comercial detrás del mostrador con heridas por disparo de arma de fuego.
Unos minutos después, arribaron paramédicos de Grupo Gerum Rescate y Salvamento, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, y la zona procedió a ser acordonada por autoridades.