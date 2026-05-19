$!Matan a tiros a trabajador de expendio cervecero en el sector Villa Bonita, al sur de Culiacán

Un empleado de un negocio de venta de cerveza fue asesinado a tiros durante la tarde de este martes 19 de mayo, en el sector Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El occiso fue identificado bajo el nombre de José Manuel “N”, de 42 años de edad.

El hecho ocurrió en un establecimiento que se ubica en el cruce de la avenida Álvaro Obregón con la Calzada de las Torres, en la colonia Renato Vega Alvarado.