$!Matan a tiros a trabajador de pizzería en Infonavit Solidaridad, en Culiacán

El homicidio ocurrió dentro del establecimiento, por el bulevard Lola Beltrán, al norte de la ciudad, alrededor de las 19:30 horas de este 4 de noviembre.

Un hombre identificado como Jesús Isaac, presunto trabajador de una pizzería, fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles 4 de noviembre, en las inmediaciones del sector Infonavit Solidaridad, en Culiacán.

Las autoridades informaron que la víctima quedó tendida boca arriba, en la cocina de esta pizzería, y presuntamente los agresores una vez cometido el homicidio, habrían dejado una cartulina con un mensaje junto al cuerpo.

En el lugar quedaron algunos indicios como castillos percutidos, además del presunto mensaje abandonado.

Debido a este hecho, la circulación por el bulevar Lola Beltrán, a partir del bulevar Helbert, fue reducida a dos carriles, lo que provocó congestionamiento en la zona.

Peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron en la escena para procesar las evidencias e integrarlas a la investigación del caso.