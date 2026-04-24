$!Matan a tiros a un hombre a bordo de una camioneta en la Loma de Rodriguera, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos cuando transitaba a bordo de una camioneta en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificado como Octavio Tadeo “N”, de 61 años, el occiso quedó dentro del vehículo, el cual se estrelló contra una un carro tipo sedán color gris que al parecer estaba estacionado.

El hombre fue reconocido como vecino del sector Buenos Aires, al sur de esta ciudad.