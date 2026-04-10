$!Matan a tiros a un hombre afuera de un domicilio en Villa Bonita, en Culiacán

Frente a un domicilio fue atacado a tiros y asesinado un hombre identificado como Édgar Nivardi, en el Fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán. El crimen se cometió sobre la Calle de los Tulipanes, entre las calles Sierra de Juárez y Urales.

Aproximadamente a las 16:45 horas de este 10 de abril, vecinos de la zona llamaron al número de emergencias para denunciar diversas detonaciones de arma de fuego. Al recorrer el sitio, efectivos del Ejército Mexicano localizaron al hombre sin vida, tendido sobre la banqueta frente a la cochera de una casa de dos plantas.