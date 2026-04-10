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Violencia

Matan a tiros a un hombre afuera de un domicilio en Villa Bonita, en Culiacán

La agresión se registró la tarde de este viernes; vecinos reportaron a las autoridades detonaciones de armas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/04/2026 17:32
10/04/2026 17:32

Frente a un domicilio fue atacado a tiros y asesinado un hombre identificado como Édgar Nivardi, en el Fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El crimen se cometió sobre la Calle de los Tulipanes, entre las calles Sierra de Juárez y Urales.

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Aproximadamente a las 16:45 horas de este 10 de abril, vecinos de la zona llamaron al número de emergencias para denunciar diversas detonaciones de arma de fuego.

Al recorrer el sitio, efectivos del Ejército Mexicano localizaron al hombre sin vida, tendido sobre la banqueta frente a la cochera de una casa de dos plantas.

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Sobre la calle se encontraron varios casquillos percutidos, así como una motocicleta roja estacionada y un casco negro .

Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron a recoger evidencias y comenzar las investigaciones del caso .

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