Un hombre llamado Gustavo, de 36 años, murió asesinado a balazos durante la tarde de este martes 24 de noviembre, en la zona de descarga de un supermercado ubicado en el fraccionamiento Residencial Alameda, del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
De acuerdo con reportes de autoridades, cerca de las 16:20 horas Gustavo se encontraba a bordo de un vehículo Nissan Versa de color gris oscuro, en los puertos de descarga del establecimiento, supuestamente esperando a su pareja.
Mientras permanecía ahí, unos motociclistas ingresaron al lugar, se le emparejaron y dispararon desde corta distancia, para luego huir.
Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal ingresaron al puerto de descarga por la calle Diego Rivera, cerca del bulevar Enrique Sánchez Alonso, y confirmaron el ataque armado contra el automovilista.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana intentaron brindarle primeros auxilios, pero se encontraron con que ya había fallecido.
El lugar fue acordonado por los uniformados, para dejar la escena a disposición de Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes.