Un hombre llamado Gustavo, de 36 años, murió asesinado a balazos durante la tarde de este martes 24 de noviembre, en la zona de descarga de un supermercado ubicado en el fraccionamiento Residencial Alameda, del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con reportes de autoridades, cerca de las 16:20 horas Gustavo se encontraba a bordo de un vehículo Nissan Versa de color gris oscuro, en los puertos de descarga del establecimiento, supuestamente esperando a su pareja.