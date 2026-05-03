$!Matan a tiros a un hombre dentro de un carro en sector Capistrano, al sur de Culiacán

José Alfredo “N”, de 36 años de edad y oficio comerciante, fue asesinado a balazos al interior de un automóvil estacionado frente a una tienda de conveniencia durante la tarde de este domingo, en el sector Capistrano, en Culiacán.
La víctima quedó sin vida a bordo de un Nissan Sentra color tinto, modelo reciente, en un establecimiento localizado en la esquina del bulevar Ejército de Occidente con el bulevar La Marina, cerca de la calle Misión Bucareli, del fraccionamiento Urbivilla del Sol.
Aproximadamente a las 18:00 horas de este 3 de mayo, se reportó el ataque armado y personal de Ejército Mexicano en las cercanías confirmó el crimen.
El automóvil presentó cinco impactos de bala, aparentemente de entrada, por la ventana del asiento del copiloto.
La unidad también estaba encendida al momento del ataque, y autoridades maniobraron para abrir el carro y apagarlo.
Hasta el momento se desconocen datos sobre los presuntos responsables, y tampoco hay reporte de detenciones derivado del hecho.
La escena fue procesada por personal de la Fiscalía General del Estado, quienes recogieron las evidencias del homicidio, mientras que el Servicio Médico Forense se encargará de recoger el cadáver.