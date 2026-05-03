$!Matan a tiros a un hombre dentro de un carro en sector Capistrano, al sur de Culiacán

José Alfredo “N”, de 36 años de edad y oficio comerciante, fue asesinado a balazos al interior de un automóvil estacionado frente a una tienda de conveniencia durante la tarde de este domingo, en el sector Capistrano, en Culiacán.

La víctima quedó sin vida a bordo de un Nissan Sentra color tinto, modelo reciente, en un establecimiento localizado en la esquina del bulevar Ejército de Occidente con el bulevar La Marina, cerca de la calle Misión Bucareli, del fraccionamiento Urbivilla del Sol.

Aproximadamente a las 18:00 horas de este 3 de mayo, se reportó el ataque armado y personal de Ejército Mexicano en las cercanías confirmó el crimen.